Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2025 19:34
Yks ücretleri yatmadı
21 Haziran Yks sınavında gözetmen, sorumlu, ücretleri 25 gün olacak neredeyse, neden yatmamıştır. Normalde 10 günde yatmıyor muydu?

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