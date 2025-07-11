Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 20:35
Becayiş
Şanlıurfa adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapmaktayım Kahramanmaraş ya da Göksun adliyesinde çalışıp Şanlıurfaya becayiş yaptırmak isteyen arkadaşlar dönüş yapsınlar

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