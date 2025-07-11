Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 21:54
Hakem Hastaneden Onaylanan Rapor Sonrası Teşvik ve Taban Ek Ödeme

Herkese iyi akşamlar bilgis olan varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim eğitim araştırma hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaktayım bel fıtığı nedeniyle verilen raporum hakem hastane tarafından onaylandı ancak sabit olan taban ödemem yatmasına rağmen teşvik ödemesi yatırılmadı .senin kendi puanın yoktu alamazsın dendi ancak hakem hastaneden onaylanan raporlarda yeni yönetmeliğe göre teşvik ve taban ödemesi kesintisi yapılmayacak şeklinde belirtiliyor o zaman hastane ortalamasından ödeme yapılması gerekmezmiydi


Hekimc
Aday Memur
11 Temmuz 2025 22:02

Hocam benim de böyle bir süreç olmuştu. Teşvik ortalamadan verilmişti bana


Tolga2005
Aday Memur
11 Temmuz 2025 22:08

Çok teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için

Hekimc, 2 saat önce

Hocam benim de böyle bir süreç olmuştu. Teşvik ortalamadan verilmişti bana

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