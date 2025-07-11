Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2025 22:08
TEİAŞ Merkez mi Ankara 8.Bölge mi?

Memur kadrosu için hangisi daha mantıklı? Ankara 8.bölge müdürlüğüne evim daha yakın o yüzden orayı ilk sıraya yazmayı düşünüyorum. Ama merkezde çalışmanın daha avantajlı olduğu bir durum var mı? Lojman, servis konularında bu iki kurumu da bilen arkadaşlar bilgi verebilirse çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

DHMİ performans primiDHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıGerek var mı?DHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıDhmi Elektronik 3293TmoPTT Promosyon 2025 Yılı TahminleriTcdd mühendisgiyim yardımı duyumları alalım

Sözlük

Renjiro 12 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 4 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 6 sebepsiz yere gülmek 2 salatalıkla güzelleşmeye çalışmak 3 Sagopa Kajmer 3 Zerengökçe 2 kötülük 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 cife 1

Son Haberler

TMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldıBelediye Memurlarına İkramiye Ödenmesinde %10-%15 Oran Hesabının Yapılması12 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıSuriye'de başlayan yangın Türkiye sınırına yaklaştıBolu'daki otel yangını davasının son sanığı konuştu

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı