Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 22:30
Ünvan Değişikliği

lisans mezunu hemsire devlettecalismaktayim tibbi sekreterlik bitirirsem unvan degişikligiyle tibbi sekreter olabiliyor muyum

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