Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


11 Temmuz 2025 22:48
2025 yılı 43 intihar(merkez ölüyoruz)

Arkadaşlar bugün İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı'nda görevli bir kardeşimiz daha maalesef intihar etti 2025 yılı içerisinde 43 arkadaşımız intihar etti. Bir intihar mektubu bırakmış bu teşkilatımızın sorunlarından biri mazeret dilekçesi sanırım kabul olmamış bugün Twitter'da sadece bu arkadaşımız için bir etkinlik düzenlenmekte düzenlenmekte destek olalım rekor kıralım


Feritdemir0133
Memur
11 Temmuz 2025 22:51

Hadi lan hadi lan Allah için birlik olalım lan..


Klcknn
Aday Memur
11 Temmuz 2025 23:04

Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. İnşallah sorunlarımız çözülür ve kötü haberleri bir daha duymayiz.


HedefKPSS2024
Aday Memur
11 Temmuz 2025 23:13
hadi herkes destek

Mehmet Ali Bolat
Aday Memur
11 Temmuz 2025 23:39

Lütfen ama lütfen intihar etmeyin. Onları cezalandırmıyorsunuz ufacık umurlarında değil sevdiklerinizi ve kendinizi cezalandırıyorsunuz. Allah'tan başka kimseden birşey talep etmeyin bırakın o yalaka ve torpil takımı intihar etsin. Sizler onurlu bireyler olarak gerekirse istifa edip asgari ücretle çalışın.


Keskin44
Aday Memur
11 Temmuz 2025 23:43
bende başlık açıp dikkat çekmeye çalıştım ama, bu sene ki atama yüzünden diyerek hedef göstererek canına kıymış, Allah başımızdakilere hayırlı kararlar vermeyi nasip etsin
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