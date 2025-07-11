Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2025 22:59
Brüt tavanının 2 katına kadar 3 katına kadar maaşlar nasıl hesaplanıyor

Arkadaşlar selam , brüt tavan ücreti 2025 temmuzunda bildiğim kadarıyla 57 bin tl brüt tavanı 2 katına kadar olan bir sözleşmeli mühendis net ne kadar maaş alır bunun hesaplanması nasıl yapılır

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