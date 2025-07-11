KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 22:59
Özel idareler hakkında her şey

Evet ben de sizler gibi özel idareye atandım zamanında. Sorulacak ve merak edilen her şeyi anlayabiliyorum o yüzden. Tek başlık altında herkes istediğini sorabilir ... Baya bir alım var gözüküyor şanslısınız.. tebrikler.


karsserdo
Aday Memur
11 Temmuz 2025 23:29

8/1 ile başlayan mühendis maaşı ne kadar? Ek ödemeler neler ve ne kadar? Sosyal imkanlar neler?


karsserdo
Aday Memur
11 Temmuz 2025 23:33

Çsb Bakanlık için ben yazayım zamsız alına son maaş ( Haziran) Bekar, Sendikasız mühendis için 61300, 3 ayda bir arazi ödemeleri var yaklaşık 7 bin, 6 ayda bir mücavir alan dışı arazi ödemesi var yaklaşık 3 bin. Denetim Kontol Ödemesi var 3 ayda bir 600-700 tl gibi bir şey.


ÖZEL İDARELER
11 Temmuz 2025 23:34

Temmuz zammıyla beraber 7 derece üstü mühendis maaşı 82 bin tl civarı .. diğer kurumlardan farklı olarak 12-13 bin tl sds ödemesi oluyor yerel yönetimlerin çoğunda... Sosyal imkana gelince yemek 150 tl ancak yarısını devlet veriyor 75 tl ye oglen yemegi yiyorsun. Servis var ancak cimriler harici kulllanan yok ( adam tesla aldı ama daha görmedik servisle gidip geliyor .) çoğunluk arabasıyla ya da yürüyerek geliyor diyebiliriz. Sosyal imkandan kastın başka ne bilemiyorum. Borsacı coinci arkadaşlardan uzak durman lazım. altıncı ve faizci kesimle takılmanda fayda var.


aguynamedblabla
Aday Memur
11 Temmuz 2025 23:56

VHKİ maaşları hakkında bilginiz varmı? Ayrıca belirli bir yılı doldurduktan sonra tayin veya nakil gibi işlemler olabiliyormu? Özel idareler çakılı diye biliyorum fakat bazı kişiler karşı tarafın onayıyla nakil imkanı oldugunu söyledi.


ÖZEL İDARELER
12 Temmuz 2025 00:10

Nakil kolay değil ama imkasız da değil gideceğin kurumu ve bulundugun kurumu ikna edersen mümkün yani. Suan vhki maaşı 61 62 civarı

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