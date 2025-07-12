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Editörler : Lanet


12 Temmuz 2025 00:00
MSB'de teknisyen pozisyonunda gece ya da haftasonu mesaileri alınabiliyor mu?

MSB de elektrik teknisyeni olarak kabul edildim. Ama okuyorum, haftaçi 2-3 gün gece mesaisi almam getekecek. MSB de yapılıyor mu?

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