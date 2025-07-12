KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 00:14
MSÜ Öğretmen/Mühendis Subay Yüksek Lisans Şartı

Arkadaşlar Subay alımlarında MSÜ alımı yani askeri okullarda görev yapmak üzere alımlarda "Anabilim dalı ya da yan dallarda en az yüksek lisans yapıyor olmak" diye şart var.

Ben kendi anabilim dalımda (Tezsiz) Yüksek Lisans mezunuyum. Lisans da Yüksek Lisans da Bilgisayar mühendisliği.

Yüksek lisansın "tezsiz" olması alım aşamasında problem yaratır mı?

Anladığım kadarıyla başvuru aşamasında bir problem yaratmıyor. Ama evrak kontrol ya da mülakat aşamasında bir problem yaratır mı. TSK ne istiyor bilen var mı?

Not: 2024 Kılavuzda tezli tezsiz diye bir açıklama yok.

Bu konu hakkında bilgisi olan veya etrafında böyle bir problem vs yaşayan varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Teşekkürler herkese.

Çok Yazılan Konular

MSB msü personel mülakat sonuçları ne zaman açıklanır

Sözlük

yargılamanın yenilenmesi 2 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 4 Sagopa Kajmer 3 az yakan çok kaçan araba 1 cife 1 11.07.2025 Terörsüz Türkiye 1 fazla iyi niyetli olmak 3 güne bir şarkı bırak 1 poğaça 6 şaka yapmayı bilmeyen insan 1

Son Haberler

Kredi Kartı Yapılandırmalarında Faiz Sınırı GetirildiTMSF, TİKA ve Cemevi Başkanlıklarına atama yapıldıBelediye Memurlarına İkramiye Ödenmesinde %10-%15 Oran Hesabının Yapılması12 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıSuriye'de başlayan yangın Türkiye sınırına yaklaştı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı