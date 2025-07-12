MSÜ Öğretmen/Mühendis Subay Yüksek Lisans Şartı

Arkadaşlar Subay alımlarında MSÜ alımı yani askeri okullarda görev yapmak üzere alımlarda "Anabilim dalı ya da yan dallarda en az yüksek lisans yapıyor olmak" diye şart var.

Ben kendi anabilim dalımda (Tezsiz) Yüksek Lisans mezunuyum. Lisans da Yüksek Lisans da Bilgisayar mühendisliği.

Yüksek lisansın " tezsiz " olması alım aşamasında problem yaratır mı?

Anladığım kadarıyla başvuru aşamasında bir problem yaratmıyor. Ama evrak kontrol ya da mülakat aşamasında bir problem yaratır mı. TSK ne istiyor bilen var mı?

Not: 2024 Kılavuzda tezli tezsiz diye bir açıklama yok.

Bu konu hakkında bilgisi olan veya etrafında böyle bir problem vs yaşayan varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Teşekkürler herkese.