Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


12 Temmuz 2025 00:46
kamu işçisi amir olarak görevlendirilebilir mi?
kamuda teknik memur olmasına rağmen işçi işçinin sorumlusu olabilir mi amir olabilir mi Valilik onayıyla olur mu hangi durumlarda iptal edilebilir

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