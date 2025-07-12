Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 01:27
İl Özel İdarelerinden Başka Bir Kuruma Geçiş Hakkı

Merhabalar arkadaşlar sorum başlıkta yazdığım gibi İl Özel İdarelerine atandığımızda başka bir kuruma geçiş oluyor mu yoksa durum üniversiteler ve belediyeler ile aynı mı? Engelli raporum var bunu kullanaraktan geçiş yapabilir miyim? Ve son olarak GİB bünyesinde atandığımda yine bu geçiş hakkımı kullanabiliyor muyum? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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