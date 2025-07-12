KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 02:01
Lisanstan Mezun Olmadan Lise KPSS Ataması

Merhabalar, ben Arapça Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bütün derslerimi verdim. Birkaç hafta içerisinde mezun olacağım. Ancak öğretmenlikten yana pek umudum yok. Bu yüzden ortaöğretim kpss puanımla atanmak istiyorum. Şimdi tercih yaparsam ve mezun olursam bu durum atanmama engel teşkil eder mi? Yardımlarınızı bekliyorum.

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