Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 06:07
24 Saatlik Nöbetlerde Dinlenme İzni Varmıdır

Arkadaslar 24 saatlik nobetlerde bizden gunde 2 kez yemek molasinda 20 ser dakika kadar vakit veriliyor. yanimda yedek birisi olmadigim icin gece dinlenme hakki taninmiyor. hemsireler sayica fazla oldugundan gece 12 de sonra ikiye bölünerek 4 er saat minimum dinlenebiliyorlar, fakat biz sekreterler icon idare doyorki oturdugunuz yerden gozunuz kapanabilir masaya kapanip uyuyabilirsinzi insanlik hali biz bunu anlariz diyor. tabiki bu sozde yani boyle bi durumda gece hasta bizi gorup sikayet etse evet calisanimiz 24 saat uyumadan calistiriyoruz olabilir demeyecek, islem neyse hakkimda uygulayacaklar. sensikamiz yasal olarak boyle bir dinlenmenin olmadigini dile getiriyor. acaba durum nedir bununla ilgili. 8-4 calisanlar auda 20 gunden 20 saat benden daha az calismaktadir bu haksizlik degilmi? ayrica 8-4 te 20 kez yemek hakki kullanilmasina ragmen minimum 1 er saat o da biz. 24 saatte 3 gunluk calismada 2 kez yemege gidiyoruz. kahvalti adi altinda verdikleri bayat ekmek meyve suyu ve ucbes zeytin icin bize yemek saati ayrilmaksizin, calistigim masada yemek durumundayim. bunun resmi dayanagi nedir hocam. ordan oraya beni atmalarindan korktugum icin emin olmadan bi adim atmak istemiyorum.

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