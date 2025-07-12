Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2025 06:12
Lgsde bir hata ve ceza verilme ihtimali

Merhaba arkadaşlar lgsde salon başkanıydım ilk oturumda gözetmen arkadaş s düzenine göre dağıttığını sandım kitapçıkları son iki kişiyi yanlış dağıtmış yani diğerleri doğru son ikisini karıştırmış ben bizim optiğe kodlarken gördüm ama sınav başlamıştı artık bende müdahale etmedim. İkinci pturumda ben s düzenine göre dağıttım tabi o son iki kişiye farklı kitapçık geldi bunu müdüre sorduk aynı gelmesi lazımdı dedi durumu anlattım bir şey olmaz hangi kitapçıksa onu kodlasın dedi. Ama 1 aydır içimde sıkıntı oluyor ya bir şey olursa soruşturma vs açılırsa diye korkuyorum. Olursa da ne zaman belli olur sonuçlar açıklandı ne zaman haberim olur tecrübeli arkadaşlar bir yorum yapabilir mi bir problem olur mu


Weierstrass
Genel Müdür
12 Temmuz 2025 06:43
hiç bir şey olmaz hocam
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