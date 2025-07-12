KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 08:02
Mülakat
kpss a dan iyi bir puan alıp torpilsiz mülakatta da soruları bilerek atanabilirmiyiz? Yoksa gerçekten her zaman bir dayı mı lazım? Sorduğum çoğu kişi sen mülakata bakma puanına göre alırlar bazılarıda hikaye torpilsiz asla olmaz diyor

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Uluslararası ilişkiler /Ankara mı Hacettepe miHem Hukuk okuyup hem devlet memurluğu yapmak.

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