kpss a dan iyi bir puan alıp torpilsiz mülakatta da soruları bilerek atanabilirmiyiz? Yoksa gerçekten her zaman bir dayı mı lazım? Sorduğum çoğu kişi sen mülakata bakma puanına göre alırlar bazılarıda hikaye torpilsiz asla olmaz diyor

kpss a dan iyi bir puan alıp torpilsiz mülakatta da soruları bilerek atanabilirmiyiz? Yoksa gerçekten her zaman bir dayı mı lazım? Sorduğum çoğu kişi sen mülakata bakma puanına göre alırlar bazılarıda hikaye torpilsiz asla olmaz diyor