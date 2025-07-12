Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 09:22
Çalışma Daveti

Merhaba, akademisyenler örnekleminde yaptığımız bir anket çalışması var. Katılırsanız çok memnun oluruz, teşekkürler.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYCHMJXFY5wxy4T-VO2Kq1LUpqL2s1HsNteGhZr8ORSgTusQ/viewform?usp=header

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2023 ekim dönemi doçentlik başvurularıBaşlıca Yazar Tanımı hk (Mühendislik)33A Arş Gör 35. madde doktoraDoktora için tavsiye : taşra üniv. mi büyük şehir üniv. ?Docentlik basvurusu basarisiz olanlar veya etik ihlal ile suclananlar idari dava acmalimi?2025 yılı Akademik KadrolarıDergilerin Sürekli İndekslerinin DeğişmesiYıllık izinDilimleme hk.

Sözlük

dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 kanun yararına temyiz 1 ülkece altın günü yapmak 4 hayatı sessize almak 1 güne bir söz bırak 3 Zerengökçe 2 poğaça 3 en güzel şarkıların en güzel kısımları 2 ruj 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 4

Son Haberler

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampında Önemli MesajlarSivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldüAkademi giriş sınavı yarın yapılacakABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldıKıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı