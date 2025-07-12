Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 09:41
İlkokul mezunu temizlik personeli maaşı lisans hemşire maaşını geçti

Yeni zamlar ile işçinin tediye ikramiye Vs ekleri ile ilkokul mezunu temizlik personeli maaşı 70bin tl üstü oldu. Lisans mezunuyum zamlı maaşım 60bin

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