Proje Okulları Yönetmeliği-12.07.2025

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250712-2.htm Resmi gazetede Proje okulları yönetmeliği yayınlanmış. *Merkezi sınav sonuçlarına göre öğrencinin Türkiye genelinde %1'lik başarı diliminde yer alması esastır. *Öğrencilerin mezuniyete kadar; a) Danışman öğretmen rehberliğinde ilgi duyduğu bir konu ile ilgili bilimsel araştırmalara yönelik bitirme tezi hazırlaması ve sunması, b) Uygulanan özel program alanında bilimsel, özgün ve nitelikli makale ve bitirme projesi hazırlaması, Öğretmenler; a) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemekle, b) Her yıl en az 60 saat hizmet içi eğitim almakla, c) Özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda sertifikası bulunmayanlar en az 120 saatlik eğitim almakla, ç) Öğrencilerin başarı durumları, sosyal etkinlik faaliyetleri, proje çalışmaları, ders seçimleri, kariyer planlaması, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan danışmanlık görevini yürütmekle, gibi öğrenci öğretmen ve yöneticilerin sorumluluklarını belirten bir yönetmelik yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250712-2.htm Resmi gazetede Proje okulları yönetmeliği yayınlanmış. *Merkezi sınav sonuçlarına göre öğrencinin Türkiye genelinde %1'lik başarı diliminde yer alması esastır. *Öğrencilerin mezuniyete kadar; a) Danışman öğretmen rehberliğinde ilgi duyduğu bir konu ile ilgili bilimsel araştırmalara yönelik bitirme tezi hazırlaması ve sunması, b) Uygulanan özel program alanında bilimsel, özgün ve nitelikli makale ve bitirme projesi hazırlaması, Öğretmenler; a) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemekle, b) Her yıl en az 60 saat hizmet içi eğitim almakla, c) Özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda sertifikası bulunmayanlar en az 120 saatlik eğitim almakla, ç) Öğrencilerin başarı durumları, sosyal etkinlik faaliyetleri, proje çalışmaları, ders seçimleri, kariyer planlaması, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan danışmanlık görevini yürütmekle, gibi öğrenci öğretmen ve yöneticilerin sorumluluklarını belirten bir yönetmelik yayımlandı.