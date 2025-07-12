Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2025 09:41
Proje Okulları Yönetmeliği-12.07.2025
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250712-2.htm Resmi gazetede Proje okulları yönetmeliği yayınlanmış. *Merkezi sınav sonuçlarına göre öğrencinin Türkiye genelinde %1'lik başarı diliminde yer alması esastır. *Öğrencilerin mezuniyete kadar; a) Danışman öğretmen rehberliğinde ilgi duyduğu bir konu ile ilgili bilimsel araştırmalara yönelik bitirme tezi hazırlaması ve sunması, b) Uygulanan özel program alanında bilimsel, özgün ve nitelikli makale ve bitirme projesi hazırlaması, Öğretmenler; a) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemekle, b) Her yıl en az 60 saat hizmet içi eğitim almakla, c) Özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda sertifikası bulunmayanlar en az 120 saatlik eğitim almakla, ç) Öğrencilerin başarı durumları, sosyal etkinlik faaliyetleri, proje çalışmaları, ders seçimleri, kariyer planlaması, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan danışmanlık görevini yürütmekle, gibi öğrenci öğretmen ve yöneticilerin sorumluluklarını belirten bir yönetmelik yayımlandı.

TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
12 Temmuz 2025 10:46

Bu durumda birçok proje okulunun niteliği değişecek. Tam lgs tercih sürecinde kafalar karışacak.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkYöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl içi özür grubu listede açık okul yok. Aile yılında aileler ayrı kalacak.2025 Toplu Sözleşme Zam Miktarı Ne OlurBüyükşehir ilçeler arası tayinde göreve başlama süresiYKS'de habersiz tutanak tutulur mu?Yurtdışı çıkış izni gerçekten gerekli mi ?Memuriyetten istifaİl dışı tayinini kazanırsam ilçe den gitmemi engelleyebilirler mi?

Sözlük

Herkes gider mi 2 kanun yararına temyiz 1 Bugün olanlar 4 Sagopa Kajmer 1 yargılamanın yenilenmesi 2 fazla iyi niyetli olmak 3 ülkece altın günü yapmak 4 güne bir şarkı bırak 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 cife 1

Son Haberler

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampında Önemli MesajlarSivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldüAkademi giriş sınavı yarın yapılacakABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldıKıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı