Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 09:53
Sağlık Bakanlığı İstatistikçi

Sağlık Bakanlığının önümüzdeki personel alımında istatistikçi alımı olur mu? Bu pozisyonda çalışan istatistikçiler çalışma koşulları ile ilgili bilgi verebilir mi?

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