Lojistik Memuru TCDD Taşımacılık A.S.

Merhabalar şuan Lojistik okuyorum 2026/1 döneminde mezun olacağım. Şuan 49 alım yapılmış. 2026/1 yani seneye temmuz atamasında alıma devam eder mi yoksa tüm açık kadrolara alım yapıldı mı bir daha yapılmaz mı ?

Merhabalar şuan Lojistik okuyorum 2026/1 döneminde mezun olacağım. Şuan 49 alım yapılmış. 2026/1 yani seneye temmuz atamasında alıma devam eder mi yoksa tüm açık kadrolara alım yapıldı mı bir daha yapılmaz mı ?