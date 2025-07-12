Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


12 Temmuz 2025 11:51
Lojistik Memuru TCDD Taşımacılık A.S.
Merhabalar şuan Lojistik okuyorum 2026/1 döneminde mezun olacağım. Şuan 49 alım yapılmış. 2026/1 yani seneye temmuz atamasında alıma devam eder mi yoksa tüm açık kadrolara alım yapıldı mı bir daha yapılmaz mı ?

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