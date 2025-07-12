KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 11:55
Sivil havacılık genel müdürlüğü-mühendis

Sivil havacılık genel müdürlüğü mühendislik kadrosu açmış. Yazmayı düşünen var mı ?

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