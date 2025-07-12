Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2025 12:11
Ales görevli ücreti yatmadı başlığı neden kapatıldı.

Merak ettim.

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkYöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesiİl içi özür grubu listede açık okul yok. Aile yılında aileler ayrı kalacak.Büyükşehir ilçeler arası tayinde göreve başlama süresiÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025 Toplu Sözleşme Zam Miktarı Ne OlurYKS'de habersiz tutanak tutulur mu?Yurtdışı çıkış izni gerçekten gerekli mi ?Memuriyetten istifaİl dışı tayinini kazanırsam ilçe den gitmemi engelleyebilirler mi?

Sözlük

güne bir şarkı bırak 1 Renjiro 2 ruj 1 Yemeği fazla kaçırmak 1 para para para 1 Çok ayıp 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 5 ünik 1 sebepsiz yere gülmek 2 Bugün olanlar 4

Son Haberler

MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusuBeyin ölümü gerçekleşen gencin organları 2 kişiye umut olduYaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecekEski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecekAynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı