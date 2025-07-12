Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 12:52
sağlık mazaret tayini
annemin yüzde 97 kısmi bağımlı engelli raporu var acaba bu şekilde tayin isteyebilir miyim ? durum bildirir raporunda da hayatını tek başına idame ettiremez yazmışlar

Tiamo00
Şef
12 Temmuz 2025 13:40
geçmiş olsun. bağımlı engelli yazıyor, tek başına idame ettiremez yazıyor tabiki tayin istersiniz ve onaylanır. hayırlı olsun simdiden

sevincnr
12 Temmuz 2025 13:42
tsk ederim kafam cok karıstı kimisi tam bağımlı yazması gerekiyor diyor kimide bu ibare yeterli diyor
Tiamo00, 42 dk. önce
geçmiş olsun. bağımlı engelli yazıyor, tek başına idame ettiremez yazıyor tabiki tayin istersiniz ve onaylanır. hayırlı olsun simdiden

sevincnr
12 Temmuz 2025 13:47
cok tsk ederim
sevincnr, 40 dk. önce
tsk ederim kafam cok karıstı kimisi tam bağımlı yazması gerekiyor diyor kimide bu ibare yeterli diyor

Tiamo00
Şef
12 Temmuz 2025 13:55
kusura bakmayın ben yanlış okumuşum. tam bağımlı diye düşünmüştüm. evet geçen seneye kadar tek başına idame ettiremez yeterliydi fakat geçen sene ki yönetmelikle "tam bağımlı" ifadesi getirildi

Tiamo00
Şef
12 Temmuz 2025 13:56
siz yine dilekçe verin fakat malesef bu son düzenleme ile ret gelme ihtimali daha yüksek duruyor.

sevincnr
12 Temmuz 2025 13:56
hadi ya kabul olmaz mı yani
Tiamo00, 27 dk. önce
kusura bakmayın ben yanlış okumuşum. tam bağımlı diye düşünmüştüm. evet geçen seneye kadar tek başına idame ettiremez yeterliydi fakat geçen sene ki yönetmelikle "tam bağımlı" ifadesi getirildi

sevincnr
12 Temmuz 2025 13:57
umarım red gelmez ya hem tek basıma idame ettiremez yazıyor hemde sırf tam bagımlı yazmıyor diye red vermeleri cok sacma
Tiamo00, 26 dk. önce
siz yine dilekçe verin fakat malesef bu son düzenleme ile ret gelme ihtimali daha yüksek duruyor.

Tiamo00
Şef
12 Temmuz 2025 14:01
inşallah red gelmez ama dediğim gibi son yönetmelik bunun önüne gecti
sevincnr, 25 dk. önce
umarım red gelmez ya hem tek basıma idame ettiremez yazıyor hemde sırf tam bagımlı yazmıyor diye red vermeleri cok sacma

sevincnr
12 Temmuz 2025 14:01
bakalım artık
Tiamo00, 21 dk. önce
inşallah red gelmez ama dediğim gibi son yönetmelik bunun önüne gecti
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

sağlık mazaret tayiniBecayiş İlanları (Tek Başlık)Eş Durumu Tayini Yardımİller Arası Bakanlık MesajıSosyal Hizmet Eş Durumu TakipHakem Hastaneden Onaylanan Rapor Sonrası Teşvik ve Taban Ek ÖdemeÜnvan Değişikliği24 Saatlik Nöbetlerde Dinlenme İzni VarmıdırKadrolu Hemşirelikten Sözleşmeli Hemşireliğe Geçiş

Sözlük

kanun yararına temyiz 1 cife 1 sigara bırakma hattı 1 ünik 1 rahman 1 Burhan Altıntop 3 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 6 aronia 1 sebepsiz yere gülmek 2 salatalıkla güzelleşmeye çalışmak 3

Son Haberler

MKE dersliksiz okul için başvurular başladıİdari hizmet sözleşmeli PTT personeline İDDK'dan güzel haberErdoğan'a hediye edilen aslanların yavrularına isim aranıyorTürkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttıHamsi yılın ilk yarısında 19 ülkeden alıcı buldu

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı