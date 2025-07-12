Madem ki terör bitti...

Evet dün itibariyle yeni bir sayfa açılmış terör belasından kurutulmuşuz tabi ki zaman ne gösterir bilinmez. Madem öyle o halde Batı - Şark kavramını kaldırın emniyetten bırakın insanlar istediği yerde ,istediği kadar çalışsın ,bırakın insanları oradan oraya sırtında eviyle sürmeyi.

Evet dün itibariyle yeni bir sayfa açılmış terör belasından kurutulmuşuz tabi ki zaman ne gösterir bilinmez. Madem öyle o halde Batı - Şark kavramını kaldırın emniyetten bırakın insanlar istediği yerde ,istediği kadar çalışsın ,bırakın insanları oradan oraya sırtında eviyle sürmeyi.