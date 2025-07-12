Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


12 Temmuz 2025 13:45
Madem ki terör bitti...
Evet dün itibariyle yeni bir sayfa açılmış terör belasından kurutulmuşuz tabi ki zaman ne gösterir bilinmez. Madem öyle o halde Batı - Şark kavramını kaldırın emniyetten bırakın insanlar istediği yerde ,istediği kadar çalışsın ,bırakın insanları oradan oraya sırtında eviyle sürmeyi.

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