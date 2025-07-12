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Editörler : supporters.


12 Temmuz 2025 13:55
Mersin Mezitli kiralık ev

Evimiz soli center civarı eşyalı olarak kiralıktır, çift kişilik yatak dolap,tek çocuk odası takımı, oturma odası takımı,balkon takımı bulunmaktadır, bir evde bulunması gereken tüm eşyalar mevcuttur.emlakçılar yazmasın lütfen.

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