Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


12 Temmuz 2025 13:58
TEİAŞ İstanbul tercihi

Merhaba

Teiaş İstanbul için Ümraniye mi yoksa Davutpaşa/Esenler mi daha iyi

Avukatlar için görev tahsisli lojman çıkması ne kadar sürer bilgisi olan var mı

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