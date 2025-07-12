Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 14:13
Açığa Alınan Personel Orduevi

Merhaba , amirimle yaşadığım bir sorundan dolayı disiplin soruşturması bitene kadar 3 ay açığa alındım . Kimliğim alındı. Ailemin kimlikleri kendilerinde ve orduevine , askeri kamplara giriş yapabilirler mi ? Aynı şekilde benim şuan giriş hakkım varmı? Kimliğim olmadan girebilirmiyim ?

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