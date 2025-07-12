Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


12 Temmuz 2025 14:19
POLSAN ARTIK GÜNCELLE KENDİİNI

SAYIN POLSAN ARTIK İHTİYAÇ KREDİSİNE NE ZAMAN AIDAT GİBİ GÜNCELLEME GETİRECEKSİNİZ ÇEKİLEN KREDI 200 BIN 6 AY SONRA KAPAMASI 150 BIN KAPAMDAN ÇEKİLMİYOR BÖYLE BIR KANUN KURAL YOK LUTFEN GÜNCELLEME GETİRİN AYRICA 3 YIL ZATEN MECBURIYETINIZ VAR 3 YILA 150 BIN NEDIR 150 BINE HIC BİRSEY ALINMIYOR GÜNCELLEME GETİRİN ARTIK LİMİTLER KURALLARA X DE POLSAN İÇİNDE ETKİNLİK YAPALIM.

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