KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 14:31
ankara dersane onerisi

Herkese selam,

2026 Önlisans KPSS?ye gireceğim. Ankara içi bu işi hakkıyla yapan verim alabileceğim dersane önerir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Elektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaögretim (lise) kaç puan aldınız ?2025/1 merkezi atamaMuhasebe Mezunları TercihLisanstan Mezun Olmadan Lise KPSS AtamasıYedekte ilk sırada olan kişinin şansı nedir? Muhasebe 3173 3249 Bilgisayar ProgramcılığıDHMİ İş Makinası Sürücüsü

Sözlük

rahman 1 Burhan Altıntop 3 Zerengökçe 1 ünik 1 fazla iyi niyetli olmak 2 tekerleme 1 kötülük 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 1 sebepsiz yere gülmek 1 ruj 1

Son Haberler

LGS'de tam puan alan öğrenci, vefat eden amcasının hayalini gerçekleştirmek istiyorDoktorlara Bağ-Kur'dan Çıkış ve Erken Emeklilik Yolu AçılıyorEmine Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajıOtomotiv üretimi haziranda yıllık yüzde 7,8 arttıAdana'da Sokakta Darbedilen Kişinin 3 Şüphelisi Tutuklandı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı