Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


12 Temmuz 2025 15:21
terör tazminatı kaldırılmalıdır.

pkk silah bıraktı. dem cumhur ittifakına katıldı. terör bitti.

polisin bu masrafı devletimize yük olmamalı ve terör tazminatı kaldırılmalıdır artık terör yok.


Fırtına6655
Aday Memur
12 Temmuz 2025 15:35
o.c sktr

Dnipro06
Memur
12 Temmuz 2025 15:42
yazmayın altına ben uyarmak istedim postu açanın kimlerden olduğu belli

ALTARİN OĞLU
Şef
12 Temmuz 2025 15:46
haklisim bacım.
Toplam 3 mesaj

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