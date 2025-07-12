Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 15:52
Çok Şükür PKK Terörü Bittiğine Göre...
Terör belası devletin kaynağını sömürüyordu. Şimdi o kaynak, o paralar varandaşa akıtılmalı. Hem de öyle 3-5 yıl sonra değil... Hemen başlanmalı.

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