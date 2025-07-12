Çok Şükür PKK Terörü Bittiğine Göre...

Terör belası devletin kaynağını sömürüyordu. Şimdi o kaynak, o paralar varandaşa akıtılmalı. Hem de öyle 3-5 yıl sonra değil... Hemen başlanmalı.

Terör belası devletin kaynağını sömürüyordu. Şimdi o kaynak, o paralar varandaşa akıtılmalı. Hem de öyle 3-5 yıl sonra değil... Hemen başlanmalı.