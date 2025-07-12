3+1 sözleşmeli istifasi

1.5 yıldır 3+1 sözleşmeli olarak calisiyorum.15 inde maaşı aldıktan sonra istifa etsem sanırım maaşı geri istiyorlar ya da bir ay daha çalışmam gerekecek. Istifa sürecinde maaş olayı nasıl oluyor bilgisi olan yazabilir mi?

Bir de son ay rapor+ yıllık izin kullanıp hiç ise gitmesem bir sorun olur mu?