Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 17:09
işe yeni başlayan sağlık bakanlığı çalışanına banka promosyonu ne zaman yatar

20 haziranda kastamonu da laboratuvar teknikeri olarak işe başladım. Banka promosyonu ne zaman yatar, yatması için bankayı aramam lazım mı

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