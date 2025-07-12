KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 17:15
Hizmetliden tds ye geçiş hk.

Merhaba, bu merkezi atamada 3001 nitelik kodundan Hizmetli kadrosuna atansam ilerde Saglik bakanlığının yapacagi atamada tdsye geciş saglayabilir miyim ? Farkli ünvan oldugu icin gecebilirim diye düşünüyorum. Bu konuda bilgisi olan var mi ?

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