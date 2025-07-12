Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 17:41
Havuz Tayin Sonuçlarını İdare Mahkemesine Taşıyabilir miyiz ?

Listeler açıklandı yine düşük puanlılar istediği yere gitti. Benim merak ettiğim bu sonuçlar idare mahkemesine taşınabiliyor mu?


vvatanseverr
Memur
12 Temmuz 2025 18:41

tabiki taşınabilir 60 gün içerisinde dava açılabilir, yüzde 99 kazanırsınız ve havuzlar iptal edilir. çünkü hem 657 ye göre hemde adalet bakanlığı tayin yönetmeliğine uygun olarak yapılmıyor. keyfi bir sistem. bence hem havuz tayinini hemde mevcut tayin sistemini 2 ayrı dava olarak açmak lazım. kazanılma oranı çok yüksek. maddi ve manevi olarak destek olmak isteyen gönüllüler bulup yapılabilir. minumum bi 100 kişi bulmak lazım.

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