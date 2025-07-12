KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 18:49
30 yaşında üniversiteye başlamak ve vergi müfettişliği

Arkadaşlar hepinize merhaba şuan 29 yaşındayım seneye 30 yaşında sınava girmeyi düşünüyorum.Hedefim hacı bayram veli maliye bölümü ama 4 yıllık fakülteyi 3 yılda bitirmek istiyorum böylece 33 yaşında mezun olup vergi müfettişleri sınavına başvurabileceğim.Biliyorum bayağı riskli bir iş ama bu mesleği çok istiyorum.Birde vergi müffetişliği ilanı her yıl açılıyor mu?

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Uluslararası ilişkiler /Ankara mı Hacettepe miHem Hukuk okuyup hem devlet memurluğu yapmak.

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