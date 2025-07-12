Teknisyenin başka alanda çalıştırılması

Arkadaşlar matbaa'da bir yıldır iki arkadaş bilgisayar teknisyeni olarak çalışıyoruz. İşlerde şuan için sıkıntı yok oradaki kıdemliler epey yardımcı oluyor. Zaten işte de bir zorluk yok pek. Tek sorun şu makineler sürekli hata veriyor ve biz halledemiyoruz bu durumda. Müdür de ara ara geliyor yok makine hata verince çözmeyi öğrenin yok tamirini bakımını becerin yoksa külahları değişiriz gibisinden konuşuyor. Bizim alanımız dışı bir durum, biz matbaacı ya da matbaa teknisyeni/teknikeri değiliz. Bize bir yaptırımı olur mu bu durumda beceremezsek? Nasıl kurtuluruz bu illet birimden. Prosedürü nedir bu işin. Konuşarak anlaşamayacağız, biz yapamıyoruz başka birime verin desek bir karşılığı yok. Belki DMK 45. maddeden bir şeyler çıkar diye umuyoruz