Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2025 20:16
Geçici görev talebi

Ben polis memuruyum eşimin çalıştığı ilçe bana 45 km uzaklıkta. Geçici görevlendirme ile benim bulunduğum yere gelebiliyor mu?


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
12 Temmuz 2025 20:46

Torpil varsa 15 km uzağa bile yapılıyor.

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