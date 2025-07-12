Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 21:43
Ticaret/Tarım Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Maaş ve haklar

Herkese merhaba,

Ticaret Bakanlığında ve Tarım Bakanlığında uzman yardımcısı kadroları için Temmuz ayı zammıyla birlikte güncel maaş bilgisi olan var mı? Ayrıca uzmanlığa geçince ne kadar bir artış oluyor?

Bir de ek olarak hangi haklara sahip olunuyor? Ticaret bakanlığı 90bin tl promosyon imzaladığını duyurmuştu. Bunun haricinde Ticaret Bakanlığında çalışmanın bir artısı var mı?

Tarım bakanlığının da benzer şekilde artısı olup olmadığını merak ediyorum.

Bilgisi olan ve paylaşan herkese şimdiden teşekkür ederim &#9786;

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