Tayin ve yolluk hakkında

Arkadaşlar önemli Bi konuda bilgi istiyorum Kadrom samsun atakumilçesinde ama ben Erzurum da gprevlendırme gecici görevlendirme geldim eş durumundan samsundan ve evımı taşıdım görevlendirme yaptırdım kendimi ve yolluk filan almadım kendim taşıdım evi 2 yıldır çalışıyorum. Erzurunda. Ve tayınımı samsun atakumdan amasya merkeze istedim ve amasya merkeze tayin oldum cuma gunu. Şimdi sorum şudur yolluk yapılırken su an ikametim erzurumda benım yolluk um Erzurum amasya hesaplanıp mı yapılacak yoksa samsun amasya mı olacak. Bazı kişiler samsun amasya der bazıları Erzurum amasya der. İkametin neresi ise oradan hesaplanır der ve ben evımı de burdan amasya yabtasıyacagım. Bu konu da farklı uygulama var lütfen bana kesin cevap verebilen arkadaş var mıdır teşekkürler

Arkadaşlar önemli Bi konuda bilgi istiyorum Kadrom samsun atakumilçesinde ama ben Erzurum da gprevlendırme gecici görevlendirme geldim eş durumundan samsundan ve evımı taşıdım görevlendirme yaptırdım kendimi ve yolluk filan almadım kendim taşıdım evi 2 yıldır çalışıyorum. Erzurunda. Ve tayınımı samsun atakumdan amasya merkeze istedim ve amasya merkeze tayin oldum cuma gunu. Şimdi sorum şudur yolluk yapılırken su an ikametim erzurumda benım yolluk um Erzurum amasya hesaplanıp mı yapılacak yoksa samsun amasya mı olacak. Bazı kişiler samsun amasya der bazıları Erzurum amasya der. İkametin neresi ise oradan hesaplanır der ve ben evımı de burdan amasya yabtasıyacagım. Bu konu da farklı uygulama var lütfen bana kesin cevap verebilen arkadaş var mıdır teşekkürler