Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2025 22:00
Tayin ve yolluk hakkında
Arkadaşlar önemli Bi konuda bilgi istiyorum Kadrom samsun atakumilçesinde ama ben Erzurum da gprevlendırme gecici görevlendirme geldim eş durumundan samsundan ve evımı taşıdım görevlendirme yaptırdım kendimi ve yolluk filan almadım kendim taşıdım evi 2 yıldır çalışıyorum. Erzurunda. Ve tayınımı samsun atakumdan amasya merkeze istedim ve amasya merkeze tayin oldum cuma gunu. Şimdi sorum şudur yolluk yapılırken su an ikametim erzurumda benım yolluk um Erzurum amasya hesaplanıp mı yapılacak yoksa samsun amasya mı olacak. Bazı kişiler samsun amasya der bazıları Erzurum amasya der. İkametin neresi ise oradan hesaplanır der ve ben evımı de burdan amasya yabtasıyacagım. Bu konu da farklı uygulama var lütfen bana kesin cevap verebilen arkadaş var mıdır teşekkürler

Mamut hoca
Aday Memur
12 Temmuz 2025 22:29

Aylardır bekliyoruz daha yolluk yatacak herhalde emekli olurken verecekler.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkİl içi özür grubu listede açık okul yok. Aile yılında aileler ayrı kalacak.Büyükşehir ilçeler arası tayinde göreve başlama süresiÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiYKS'de habersiz tutanak tutulur mu?2025 Toplu Sözleşme Zam Miktarı Ne OlurProje Okulları Yönetmeliği-12.07.2025Yurtdışı çıkış izni gerçekten gerekli mi ?Lgsde bir hata ve ceza verilme ihtimali

Sözlük

bi mola radyo yayını 6 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 1 para para para 1 Zerengökçe 1 salatalıkla güzelleşmeye çalışmak 2 ünik 1 sebepsiz yere gülmek 1 samet 2 tekerleme 1 Renjiro 1

Son Haberler

Konya'da silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybettiKartalkaya yangını davası: Bakan Ersoy'un tanık olarak dinlenmesi talep edildiCumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştüYiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandıUNESCO Dünya Miras Listesi'ne bir değerimiz daha eklendi!

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı