Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2025 22:00
Yolluk nereye göre hesaplanır?

Arkadaşlar önemli Bi konuda bilgi istiyorum Kadrom samsun atakumilçesinde ama ben Erzurum da gprevlendırme gecici görevlendirme geldim eş durumundan samsundan ve evımı taşıdım görevlendirme yaptırdım kendimi ve yolluk filan almadım kendim taşıdım evi 2 yıldır çalışıyorum. Erzurunda. Ve tayınımı samsun atakumdan amasya merkeze istedim ve amasya merkeze tayin oldum cuma gunu. Şimdi sorum şudur yolluk yapılırken su an ikametim erzurumda benım yolluk um Erzurum amasya hesaplanıp mı yapılacak yoksa samsun amasya mı olacak. Bazı kişiler samsun amasya der bazıları Erzurum amasya der. İkametin neresi ise oradan hesaplanır der ve ben evımı de burdan amasya yabtasıyacagım. Bu konu da farklı uygulama var lütfen bana kesin cevap verebilen arkadaş var mıdır teşekkürler


Mamut hoca
Aday Memur
12 Temmuz 2025 22:29

Aylardır bekliyoruz daha yolluk yatacak herhalde emekli olurken verecekler.


bahçesaray
Şef
13 Temmuz 2025 00:48
Samsun - amasya

kantar05
Aday Memur
13 Temmuz 2025 07:31
Neden ama İkametgahı Erzurum da hocam benim
bahçesaray, 2 gün önce
Samsun - amasya

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
13 Temmuz 2025 09:17

Yolluk görev yerleri arasında yapılır.

kantar05, 2 gün önce
Neden ama İkametgahı Erzurum da hocam benim

kantar05
Aday Memur
13 Temmuz 2025 12:14
Yanı samsun amasya diyorsunuz kesin hocam
Memleketinogretmeni, 2 gün önce

Yolluk görev yerleri arasında yapılır.


energy2
Aday Memur
13 Temmuz 2025 12:24

Kadron samsunda olduğun için samsun - amasya yolluk hesaplanır hayırlı olsun hocam


kantar05
Aday Memur
13 Temmuz 2025 13:08
Evet ama erzurunda ıkametgah burdna ev tasıyacagım bu sekilde olmazmı ki hocam
energy2, 2 gün önce

Kadron samsunda olduğun için samsun - amasya yolluk hesaplanır hayırlı olsun hocam


energy2
Aday Memur
13 Temmuz 2025 13:46

Yolluk hesaplarının ikametgah ile alakası yoktur.Eski iş ile yeni iş arası hesaplanıp ödenir


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Temmuz 2025 08:54

6245 sayılı kanun madde 4-g ve h:

"g. (Değişik: 10/9/2014-6552/89 md.) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

6245 sayılı kanun madde 9:

Madde 9 ? Daimi vazife harcırahı:

a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;

İtibaren verilir."

Maddelerden de görüleceği üzere kişinin ikametgahı da memuriyet mahallidir. Bu nedenle ikametgahının bulunduğu yere tayin olan personele yolluk ve mehil verilmez.

Sayın kantar05'in ikametgahı Erzurum'da olduğundan yolluğunun 9. madde ve 4. madde hükümleri birlikte değerlendirilerek Erzurum'dan itibaren hesaplanması gerekir.


kantar05
Aday Memur
14 Temmuz 2025 10:17
Oyle olmuyor hocam kadronun olsugu yerden olacak Diyor lar
YUSUF YILDIRIM, Dün

6245 sayılı kanun madde 4-g ve h:

"g. (Değişik: 10/9/2014-6552/89 md.) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

6245 sayılı kanun madde 9:

Madde 9 ? Daimi vazife harcırahı:

a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;

İtibaren verilir."

Maddelerden de görüleceği üzere kişinin ikametgahı da memuriyet mahallidir. Bu nedenle ikametgahının bulunduğu yere tayin olan personele yolluk ve mehil verilmez.

Sayın kantar05'in ikametgahı Erzurum'da olduğundan yolluğunun 9. madde ve 4. madde hükümleri birlikte değerlendirilerek Erzurum'dan itibaren hesaplanması gerekir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Temmuz 2025 12:04

Valla ben kanun hükmünü paylaştım. Kanun "diyorlar"dan üstündür. İsterseniz dava yoluna gidebilirsiniz.

kantar05, Dün
Oyle olmuyor hocam kadronun olsugu yerden olacak Diyor lar

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Temmuz 2025 14:20

Devletin dili işaret ettiğiniz üzere kanundur yazıdır.

veya ifadesi meseleyi çok değiştiriyor diyeceğim ama "Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir." ifadesi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dilekçeye ikametgahla ilgili belgenin eklenmesi yerinde olacaktır.

YUSUF YILDIRIM, Dün

Valla ben kanun hükmünü paylaştım. Kanun "diyorlar"dan üstündür. İsterseniz dava yoluna gidebilirsiniz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Temmuz 2025 14:29

Ben bu maddeyi ve maddede geçen "memuriyet mahalli" ifadesi nedeniyle Erzurum demiştim zaten. Çünkü memuriyet mahalli hem işyeri hem de ikamet yeridir.

atahoca, Dün

Devletin dili işaret ettiğiniz üzere kanundur yazıdır.

veya ifadesi meseleyi çok değiştiriyor diyeceğim ama "Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir." ifadesi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dilekçeye ikametgahla ilgili belgenin eklenmesi yerinde olacaktır.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Temmuz 2025 14:37

Ayrıca şuna dikkat çekmek istiyorum, Harcırah Kanununda harcırahın unsurları 5. maddede şöyle belirtilmiştir:

"Harcırahın unsurları:

Madde 5 ? Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir."

45. maddede de yer değiştirme masrafının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır:

"Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:

Madde 45 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya

hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),,

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır."

Görüldüğü üzere yer değiştirme masrafı mesafeye göre hesaplanması gerekiyor. Memurun gerçekten yaptığı yer değiştirme nereden nereyeyse ona göre hesaplanması gerekir.

YUSUF YILDIRIM, Dün

Ben bu maddeyi ve maddede geçen "memuriyet mahalli" ifadesi nedeniyle Erzurum demiştim zaten. Çünkü memuriyet mahalli hem işyeri hem de ikamet yeridir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Temmuz 2025 14:40

Sonuç olarak kurum "sen Samsun'dan Amasya'ya taşınıyorsun" diyemez, gerçeğe aykırıdır.

YUSUF YILDIRIM, Dün

Ayrıca şuna dikkat çekmek istiyorum, Harcırah Kanununda harcırahın unsurları 5. maddede şöyle belirtilmiştir:

"Harcırahın unsurları:

Madde 5 ? Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir."

45. maddede de yer değiştirme masrafının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır:

"Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:

Madde 45 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya

hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),,

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır."

Görüldüğü üzere yer değiştirme masrafı mesafeye göre hesaplanması gerekiyor. Memurun gerçekten yaptığı yer değiştirme nereden nereyeyse ona göre hesaplanması gerekir.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Temmuz 2025 14:48

O halde Samsun'dan alınması halinde ilgili maddelerden itiraz edilirse belki dava açılırsa şahsın aleyhine durum oluşursa mahkeme şahsın lehine karar verebilir.

Görevli olduğu yer kadrosunun bulunduğu yer olarak düşünülmeyip görev yaptığı yer olarak düşünülmeli o zaman. Aşağıdaki 2. maddeye göre Samsun'dan Erzuruma gelirken almadığı yolluğu geri isteyebilir mi?

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Harcırah verilecek kimseler:

Madde 4 ?(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.)

Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.

YUSUF YILDIRIM, Dün

Ayrıca şuna dikkat çekmek istiyorum, Harcırah Kanununda harcırahın unsurları 5. maddede şöyle belirtilmiştir:

"Harcırahın unsurları:

Madde 5 ? Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir."

45. maddede de yer değiştirme masrafının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır:

"Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:

Madde 45 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya

hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),,

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır."

Görüldüğü üzere yer değiştirme masrafı mesafeye göre hesaplanması gerekiyor. Memurun gerçekten yaptığı yer değiştirme nereden nereyeyse ona göre hesaplanması gerekir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Temmuz 2025 14:53

Elbette geçici görevle oraya gönderildiyse geçici görev yolluğunun verilmesi gerekir. Bu durumda "senin ikametin orası o nedenle verilmez" diyeceklerdir. Bu da "ikametim orasıysa ikametim aynı zamanda memuriyet mahallimdir, dolayısıyla sürekli görev yolluğumun ikametimden hesaplanması gerekir" deme hakkı doğar.

atahoca, Dün

O halde Samsun'dan alınması halinde ilgili maddelerden itiraz edilirse belki dava açılırsa şahsın aleyhine durum oluşursa mahkeme şahsın lehine karar verebilir.

Görevli olduğu yer kadrosunun bulunduğu yer olarak düşünülmeyip görev yaptığı yer olarak düşünülmeli o zaman. Aşağıdaki 2. maddeye göre Samsun'dan Erzuruma gelirken almadığı yolluğu geri isteyebilir mi?

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Harcırah verilecek kimseler:

Madde 4 ?(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.)

Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.
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