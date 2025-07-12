Yolluk nereye göre hesaplanır?

O halde Samsun'dan alınması halinde ilgili maddelerden itiraz edilirse belki dava açılırsa şahsın aleyhine durum oluşursa mahkeme şahsın lehine karar verebilir.
Görevli olduğu yer kadrosunun bulunduğu yer olarak düşünülmeyip görev yaptığı yer olarak düşünülmeli o zaman. Aşağıdaki 2. maddeye göre Samsun'dan Erzuruma gelirken almadığı yolluğu geri isteyebilir mi?
6245 Sayılı Harcırah Kanunu Harcırah verilecek kimseler:
Madde 4 ?(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.)
Bu Kanunda belirtilen hallerde:
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
7.
(Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)
8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;
10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;
Harcırah verilir.
O halde Samsun'dan alınması halinde ilgili maddelerden itiraz edilirse belki dava açılırsa şahsın aleyhine durum oluşursa mahkeme şahsın lehine karar verebilir.
Görevli olduğu yer kadrosunun bulunduğu yer olarak düşünülmeyip görev yaptığı yer olarak düşünülmeli o zaman. Aşağıdaki 2. maddeye göre Samsun'dan Erzuruma gelirken almadığı yolluğu geri isteyebilir mi?
6245 Sayılı Harcırah Kanunu Harcırah verilecek kimseler:
Madde 4 ?(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.)
Bu Kanunda belirtilen hallerde:
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
7.
(Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)
8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;
10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;
Harcırah verilir.
, Dün
YUSUF YILDIRIM
Ayrıca şuna dikkat çekmek istiyorum, Harcırah Kanununda harcırahın unsurları 5. maddede şöyle belirtilmiştir:
"
Harcırahın unsurları:
Madde 5 ? Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir."
45. maddede de yer değiştirme masrafının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır:
"
Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:
Madde 45 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya
hizmetlinin;
a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,,
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),,
c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,
Olarak hesaplanır."
Görüldüğü üzere yer değiştirme masrafı mesafeye göre hesaplanması gerekiyor. Memurun gerçekten yaptığı yer değiştirme nereden nereyeyse ona göre hesaplanması gerekir.