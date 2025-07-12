Yolluk nereye göre hesaplanır?

Ayrıca şuna dikkat çekmek istiyorum, Harcırah Kanununda harcırahın unsurları 5. maddede şöyle belirtilmiştir:

"Harcırahın unsurları:

Madde 5 ? Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir."

45. maddede de yer değiştirme masrafının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır:

"Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:

Madde 45 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/19 md.) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya

hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),,

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır."

Görüldüğü üzere yer değiştirme masrafı mesafeye göre hesaplanması gerekiyor. Memurun gerçekten yaptığı yer değiştirme nereden nereyeyse ona göre hesaplanması gerekir.