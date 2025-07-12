Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2025 22:21
Özel sektörde çalışan eşin yanına tayin

Merhabalar. Özel sektörde çalışan eşin yanına tayin isteme durumunda nikahtan önceki sigorta girişi de sayılıyor mu? Nikahtan önce 8 ay nikahtan sonra 6 ay olmak üzere son iki yılda toplam 14 ay sigorta girişi var

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