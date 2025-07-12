KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


12 Temmuz 2025 22:47
TCDD Puantörlük Hakkında

Kadroyla alakalı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Çalışma şartları vs. Özellikle İstanbul?da görev yapan arkadaşlar varsa iyi olur.

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