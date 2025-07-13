KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2025 02:04
Msb personel temin 2024 sözleşmeli sonucu

6. Yedek olarak gözüküyorum sağlık raporu talep edilmiş , sizce işe başlama sansım nedir &#129300;


KorkmazzzR
Aday Memur
13 Temmuz 2025 02:08

Sonucuna bakan memur adayları bilgisi olan cevap verebilirmi.

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