Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


13 Temmuz 2025 08:47
Niğde çalışma sistemi

Selamlar,

Niğdede çalışanlara soruyorum. Çalışma sistemi nasıl ve niğde merkez mi yoksa bor mu tercih ediliyor. Bilenler cevaplarsanız sevinirim.

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