Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2025 10:31
Bordro
Bordro hesaplama başlamış. Tahmini öğleden sonra maaşların zamcıklı halini göreceğiz

Nnnight
Aday Memur
13 Temmuz 2025 10:44

Öğleden sonra değil, gece 12den sonra gözükür

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