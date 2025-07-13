Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Temmuz 2025 10:34
İl emri verilecek mi?

Arkadaşlar eşimin sağlık sebebine bağlı ünvan değişikliği oldu ve tayini başka bir ile ataması yapıldı. Ünvan değişikliği olduğu için 3 yıl tayin isteyemiyor. Bu sene mazeret atamasında il emri verilir mi acaba? Verilmez ve atamam olmazsa nasıl bir yol izlemem gerekiyor? teşekkürler.


Abdülhami5
Aday Memur
13 Temmuz 2025 10:41
Bu sene il emri olmaz başka bir ilde birleşim için koordinasyon tarzında bir şey var kılavuzda

can2734
Aday Memur
13 Temmuz 2025 10:43
Ama eşim 3 sene tayin isteyemeyecek nasıl birleştirecekler ki
Abdülhami5, 3 saat önce
Bu sene il emri olmaz başka bir ilde birleşim için koordinasyon tarzında bir şey var kılavuzda

Abdülhami5
Aday Memur
13 Temmuz 2025 10:49
Klavuzu okumadınız mı? O ile tayin çıkmazsa komşu illere çıkmasını istiyorum diye bir seçenek olacak diye yazması lazım duyduğum kadarıyla

can2734
Aday Memur
13 Temmuz 2025 10:50
okudum ancak bizim durum biraz farklı işte ondan dolayı fikir almak istedim. yani eşimin başka bir ile çıkma şansı yok
Abdülhami5, 3 saat önce
Klavuzu okumadınız mı? O ile tayin çıkmazsa komşu illere çıkmasını istiyorum diye bir seçenek olacak diye yazması lazım duyduğum kadarıyla

Abdülhami5
Aday Memur
13 Temmuz 2025 10:53
Durum farklı ise Bakanlık ile görüşüp iller arası görevlendirme yapılabilir bir ihtimal. Eşiniz tayin isteyebilir iyi araştırın
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