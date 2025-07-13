Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


13 Temmuz 2025 12:12
Belediyeden İlçe tarıma geçiş hk.

Merhabalar ben 8 yıllık uzman çavuşken ilçe belediyesine memur olarak geçiş yaptım 1.5 senedir belediyede çalışmaktayım bazı şartlardan dolayı aynı ilçedeki ilçe tarım kurumuna memur olarak geçiş yapmayı düşünüyorum süreç nasıl ilerlemesi gerekli resmi işlemler olarak soruyorum şimdiden teşekkür ederim.

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