Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


13 Temmuz 2025 12:21
İlk defa memur olacaklara tavsiyeler verir misiniz?

Değerli arkadaşlar ve sevgili memur arkadaşlar öncelikle hepinize sıhhatler diliyorum.

İBB'de evrak teslimi geçen hafta 4 Temmuz itibariyle bitti İlk defa yakın zamanda birçok arkadaş memur olarak işe başlayacak memuriyette yapılması gerekenleri az çok hepimiz biliyoruz ama kıdemli ve asliliği onaylanan memur arkadaşlarımdan/büyüklerimden tavsiyeler almak istiyorum sizin donanımlarınız ve cevaplarınız birçok arkadaşa ışık olacaktır. Size göre neler yapmalıyız neler yapmamalıyız kendimizi nasıl geliştirebiliriz ya da nelerden kaçınmalıyız?

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